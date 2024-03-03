Вашингтон, 4 марта, 2024, 02:08 — ИА Регнум. Ожидаемый с осени прошлого года законопроект о помощи Украине из Вашингтона может появиться в конце марта или начала апреля. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Автор заверил, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон в кулуарах встретился с республиканцами и обсудил двухпартийный законопроект.

Доработкой проекта занимается председатель палаты по иностранным делам Майкл Маккол.

Источники также информировали, что «республиканцы сильно разобщены по поводу Украины», и считают, что бывший глава белого дома Дональд Трамп мог бы «эффективно уничтожить законопроект одним постом в социальной сети».

При этом, как пишет издание, Джонсон ещё не занял какую-либо позицию, заявляя, что в первую очередь необходимо принять бюджет страны. Его планируют согласовать к середине марта и уже потом разбираться с выделение иностранной военной помощи.

Как сообщало ИА Регнум, Киев потерпит поражение без возобновления поставок военной помощи от США, уверен председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Майк Тёрнер.

Президент США Джо Байден подписал законопроект о продлении финансирования работы правительства. Документ ранее согласовали обе палаты Конгресса США.

В очередном своём обращении глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что поведение партнёров Украины с выделением военной помощи «невозможно понять».