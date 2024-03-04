Вашингтон, 4 марта, 2024, 06:42 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду проиграл «Аризоне Койотис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 3 марта.

Roland Skof-Peschetz Александр Овечкин

Встреча завершилась победой «Аризоны» со счётом 5:2 (1:0, 3:1, 1:1), которая стала для клуба второй подряд после 14-матчевой серии поражений.

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал результативную передачу. Он занимает 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ (1530 очков), хоккеист приблизился к Полу Коффи, в активе которого 1531 результативный балл.

«Вашингтон» держится на пятой строчке в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 65 очков в 60 матчах. «Аризона» (55 очков, 61 матч) идёт седьмой в Центральном дивизионе.

7 марта «Вашингтон» на выезде сыграет против «Питтсбург Пингвинз», «Аризона» 5 марта встретится на своём льду с «Чикаго Блэкхокс».

Как сообщало ИА Регнум, матч регулярного чемпионата НХЛ с участием команд «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфия Флайерз» завершился со счётом 5:2. Встреча проходила в столице США.

Овечкин смог прервать четырёхматчевую безголевую серию.

25 февраля 38-летний нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, выйдя на лёд в матче с «Флорида Пантерз», стал первым россиянином и 41-м игроком в истории лиги, проведшим 1400 матчей в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Рекорд лиги по количеству сыгранных матчей принадлежит чемпиону мира 2003 года в составе сборной Канады Патрику Марло (1779 матчей).