Флорида, США, 25 февраля, 2024, 04:15 — ИА Регнум. Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, выйдя на лёд в матче с «Флорида Пантерз», стал первым россиянином, проведшим 1400 матчей в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом следует из статистических данных, опубликованных на официальном сайте турнира.

Michael Miller Александр Овечкин

Александр Овечкин вошёл в состав «Вашингтон Кэпиталз» на гостевой матч с «Флорида Пантерз», стартовый свисток прозвучал в 02:00 мск. Таким образом, 38-летний хоккеист стал 41-м игроком в истории лиги с 1400 матчам в регулярных чемпионатах НХЛ и первым россиянином, которому удалось достичь этого результата.

Рекорд лиги по количеству сыгранных матчей принадлежит чемпиону мира 2003 года в составе сборной Канады Патрику Марло (1779 матчей).

В текущем сезоне НХЛ Александр Овечкин принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата, в которых отметился 16 заброшенными шайбами и 26 результативными передачами.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля Александр Овечкин, отметившись голевой передачей в игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг», впервые с 2018 года продлил результативную серию до десяти матчей. В этих играх хоккеист в общей сложности набрал 14 (8+6) очков.