Вашингтон, 2 марта, 2024, 08:13 — ИА Регнум. Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с участием команд «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфия Флайерз» завершился со счётом 5:2. Встреча проходила в столице США.

Roland Skof-Peschetz Александр Овечкин

У хозяев отметились заброшенными шайбами российский нападающий и капитан Александр Овечкин (25-я минута), Сонни Милано (30-я), Джон Карлсон (38-я), Энтони Манта (47-я) и Дилан Строум (56-я). Таким образом, Овечкин смог прервать четырёхматчевую безголевую серию.

Среди игроков «Филадельфии» голы на свой счёт записали Бобби Бринк (2-я минута) и Оуэн Типпетт (19-я).

«Вашингтон» одержал пятую победу в последних семи встречах в рамках чемпионата, заняв четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 65 очками в 59 играх.

«Филадельфия» в последних семи матчах потерпела пятое поражение. В активе команды после 61 игры 69 очков.

Как сообщало ИА Регнум, 25 февраля 38-летний нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, выйдя на лёд в матче с «Флорида Пантерз», стал первым россиянином и 41-м игроком в истории лиги, проведшим 1400 матчей в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Рекорд лиги по количеству сыгранных матчей принадлежит чемпиону мира 2003 года в составе сборной Канады Патрику Марло (1779 матчей).