Эр-Рияд, 20 мая, 2023, 04:18 — ИА Регнум. Речь президента Украины Владимира Зеленского демонстративно отказался слушать президент Сирии Башар Асад на заседании Лиги арабских государств (ЛАГ). Об этом 19 мая написал американский журналист Джексон Хинкл в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

Хинкл отметил, что как только украинский лидер начал говорить о предполагаемых «российских военных преступлениях», Асад тут же снял наушники для синхронного перевода. Журналист охарактеризовал поступок Асада как жест человека, не зависящего от чужого мнения.

По мнению Хинкла, такое пренебрежительное отношение к словам президента Украины со стороны лидеров мировых держав постепенно становится обыденным явлением. Отмечается, что видео с жестом Асада стало чрезвычайно популярно в американском сегменте Twitter.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд, президент Украины был приглашен на саммит ЛАГ, чтобы дать ему возможность выразить точку зрения Киева на конфликт с Россией.

Министр добавил, что арабские страны придерживаются «позитивного нейтралитета» в отношении кризиса на Украине и уверены в том, что развивающийся кризис разрешится только путём диалога.