Киев, 18 марта, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против президента Сирии Башара Асада, соответствующий указ был опубликован на официальном сайте Зеленского 18 марта.

Михаил Терещенко/ТАСС Башар Асад

Тем же указом введены санкции еще против 299 физических и 141 юридического лица.

Ранее во время своего визита в Москву Асад заявил, что Сирия признает новые границы России с учетом возвращения в ее состав еще четырех бывших украинских регионов.

Жители Сирии поддерживают Россию в проведении спецоперации на Украине и желают ей победы в борьбе с нацистами и террористами, отметил он. Зеленского Асад назвал «клоуном».