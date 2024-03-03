Канада внесла в списки санкций шесть россиян, в том числе сотрудников УФСИН
Канада ввела санкции против шести россиян, в том числе сотрудников УФСИН
Оттава, 4 марта, 2024, 00:11 — ИА Регнум. Власти Канады добавили в списки антироссийских санкций ещё шесть фамилий граждан России.
На сайте канадского МИД перечислены ФИО, внесённых в санкционный список: сотрудников УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, следователя, московского прокурора и судьи Владимирской области.
В перечне указаны: Вадим Калинин, Игорь Ракитин, Александр Варапаев, Марина Бобек, Екатерина Фролова и Кирилл Никифоров.
Как сообщало ИА Регнум, Япония дополнила перечень санкций против России из-за ситуации на Украине. В официальном вестнике японского кабмина указано, что новые ограничения коснулись 12 физических лиц и 36 организаций.
Канада ввела дополнительные меры по запрету на импорт российских алмазов. Об этом говорится в документах, опубликованных 1 марта на сайте канадского МИД в разделе антироссийских санкций.
Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций Евросоюза против России.