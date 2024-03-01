Берн, 1 марта, 2024, 21:30 — ИА Регнум. Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций Евросоюза против России, сообщается 1 марта на сайте Федерального совета страны.

(сс) kuhnmi

«Федеральный департамент экономики, образования и исследований, компетентный в вопросах санкций, принял решение 29 февраля 2024 года о новых мерах в отношении России. Таким образом, Швейцария присоединяется к 13-му пакету санкций Европейского союза», — сказано в документе.

Меры вступают в силу 1 марта 2024 года.

Берн добавил в санкционный список 106 физических лиц и 88 компаний, а также запретил ещё 27 компаниям экспорт товаров двойного назначения и товаров, которые могли бы способствовать военному и технологическому укреплению России. Власти Швейцарии, в частности, уточнили, что продажа и экспорт в Россию компонентов, используемых для разработки и производства беспилотников, отныне запрещены.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля МИД Швейцарии информировал, что к лету в стране планируется провести саммит по мирному урегулированию украинского кризиса. О проведении такого мероприятия просили руководители киевского режима.

На XIII Ближневосточной конференции клуба «Валдай» министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы больше нет доверия к Берну как к возможному посреднику в урегулировании кризиса на Украине. Причина в том, что Швейцария заняла откровенно антироссийскую позицию, отступив от основополагающих принципов нейтральности, напомнил глава МИД России.

Федеральный совет Швейцарии 14 февраля сообщил, что страна в этом году примет участие в 24 военных учениях со странами НАТО. Шесть учений проведут в рамках натовской программы «Партнёрство ради мира», отмечалось в заявлениях.