Оттава, 1 марта, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Власти Канады ввели дополнительные меры по запрету на импорт российских алмазов. Об этом говорится в документах, опубликованных 1 марта на сайте канадского МИД в разделе антироссийских санкций.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что речь идёт, в частности, о запрете импортировать или приобретать необработанные или распиленные (непромышленные) алмазы, а также несортированные алмазы из России.

Запрет распространяется на всех граждан Канады как в самой стране, так и за её пределами, а также на других граждан, находящихся на территории Канады.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля минфин США объявил об ограничении ввоза в страну алмазов и бриллиантов из России. Решение принималось по итогам консультаций с Госдепартаментом, министерством торговли и министерством внутренней безопасности. Санкции коснутся алмазов, которые были добыты, извлечены, произведены или изготовлены целиком или частично в РФ, независимо от того, были ли алмазы обработаны или переработаны в другую продукцию где-либо ещё, за пределами России.

18 декабря 2023 года Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России, в который вошёл, в частности, запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу алмазов, включая ювелирные изделия, из России.

Французский парламентарий, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян отметил, что с введением антироссийских санкций, в частности против российских алмазов, западные страны разрушают свои экономики.