Белград, 3 марта, 2024, 23:47 — ИА Регнум. В сложившейся ситуации нельзя исключить возможность отправки Западом своих военных в зону боевых действий на Украине, заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе выступления на заседании Сербской прогрессивной партии.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Нас ожидает множество сложных ситуаций. Когда впервые были упомянуты западные танки на Украине, многие говорили, что этого никогда не произойдёт, но это произошло. Упоминались западные самолёты, многие говорили, что этого никогда не будет, но это произошло. Сейчас идут разговоры о западных войсках на Украине. Некоторые говорят, что этого не случится, [но] это произойдёт», — предположил Вучич.

Лидер Сербии спрогнозировал повсеместное ухудшение ситуации, в связи с этим для республики необходимо найти наилучшее возможное решение для защиты своего народа, помочь сербам в Косове и Метохии и защитить регион в составе Сербии, чтобы в дальнейшем страна прогрессировала и экономически росла.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля после встречи лидеров стран Евросоюза и НАТО президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на саммите обсуждалась возможная отправка военных стран ЕС в зону конфликта на Украине. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг и руководители ряда стран ЕС, в том числе Германии, заявили об отсутствии таких планов.

По мнению обозревателей британского издания The Telegraph, Макрон, как и некоторые другие лидеры ЕС, всё в большей степени впадает в панику из-за существенных успехов России в зоне специальной военной операции. Именно с этими настроениями, считают авторы, был связан призыв президента Франции рассмотреть возможность отправки войск стран ЕС в зону военного конфликта. Всё больше европейцев убеждаются, что киевский режим уже проиграл в вооружённом конфликте, а лидеры стран Евросоюза не могут прийти к общему мнению по вопросу увеличения военной помощи ВСУ, отметили в статье.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае отправки военнослужащих западных стран на Украину прямой конфликт России и НАТО станет неизбежным.