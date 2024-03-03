Москва, 3 марта, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Нападающий московского футбольного клуба «Спартак», гражданин Нидерландов Квинси Промес не должен играть в России, если его вина будет доказана. Об этом заявил журналистам президент Российской премьер-лиги Александр Алаев.

пресс-служба ФК «Спартак»

«Пока дело не закрыто, идёт апелляция, у нас презумпция невиновности, обвинять его не буду. Если человек совершил преступление, он не должен играть», — пояснил Алаев.

Президент РПЛ добавил, что у каждого человека по закону есть право на работу, поэтому запретить Промесу играть нельзя. Он уточнил, что в России будут продолжать внимательно следить за ситуацией.

Как сообщало ИА Регнум 14 февраля, суд Амстердама приговорил игрока московского «Спартака» Квинси Промеса к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков.

29 февраля футболиста задержали в Дубае, когда он возвращался в Россию вместе с командой. Промеса не пустили на борт самолёта. 1 марта нападающий московского клуба покинул полицейский участок в Дубае.