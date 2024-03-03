Берлин, 3 марта, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Генпрокуратура Германии может возбудить уголовное дело после перехвата разговора высокопоставленных военных об организации возможной ракетной атаки на Крымский мост, заявил 3 марта глава минобороны ФРГ Борис Писториус.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он ответил на вопрос журналистов, возбуждено ли уже уголовное дело.

«Насколько я знаю, пока нет. Но это, конечно, зависит от результатов расследования (контрразведки Германии — Прим. ред.), поэтому следует дождаться этих результатов. Я уверен, что если будут обнаружены отправные точки, свидетельствующие о противоправных действиях, то компетентные органы, конечно, начнут расследование», — сказал Писториус.

Ранее он также объяснил разговор офицеров «обсуждением различных сценариев», отказался отвечать на вопрос, приведёт ли утечка к кадровым решением, и назвал публикацию аудиозаписи «часть информационной войны России».

Как сообщало ИА Регнум, аудиозапись разговора немецких офицеров о возможной атаке на Крымский мост с использованием ракет Taurus опубликовала 1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян. Высокопоставленные военные обсуждали, следует ли привлечь к организации атаки Великобританию, а также рассматривали вопрос, как после нанесения удара сохранять видимость, будто Германия не участвует в конфликте. Кроме того, они ссылались на опыт операций гитлеровской Германии.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 3 марта заявил, что опубликованный разговор свидетельствует о подготовке Германией войны с Россией.