Берлин, 3 марта, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Военные ФРГ в ранее опубликованном разговоре обсуждали «различные сценарии», но этом не означает, что Германия уже дала согласие на поставку Украине дальнобойных ракет Taurus, заявил 3 марта глава минобороны ФРГ Борис Писториус.

Marcus Brandt/Global Look Press Борис Писториус

Он также отметил, что «часть» информации, озвученной во время перехваченного разговора, не была предназначена для широкой общественности.

«Ясно, что большая часть информации, которая обсуждалась во время этого разговора, была уже ранее известна благодаря публичной дискуссии, что в общем и целом не относится к другой части (обсуждаемой информации. — Прим. ред.). Нужно прояснить, почему её тогда обсуждали и можно ли было её обсуждать», — сказал Писториус журналистам.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в своём комментарии Писториус также назвал публикацию разговора «частью информационной войны России» и отказался отвечать на вопрос, приведёт ли публикация к кадровым решениям.

Кроме того, он отметил, что о других утечках информации ему на данный момент неизвестно и что первые результаты уже начатого расследования могут появиться в ближайшие дни.

Как сообщалось ранее, аудиозапись разговора немецких офицеров о возможной атаке на Крымский мост с использованием ракет Taurus опубликовала 1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян. Высокопоставленные военнослужащие обсуждали, следует ли привлечь к организации атаки Великобританию, а также рассматривали вопрос, как после нанесения удара сохранять видимость, будто Германия не участвует в конфликте. Кроме того, они ссылались на опыт операций гитлеровской Германии.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 3 марта заявил, что разговор высокопоставленных немецких военных свидетельствует о подготовке Германией войны с Россией. Запись разговора между немецкими военными поразительна, но, в то же время, руководство России хорошо знает о деятельности военных НАТО в конфликте на Украине, отмечал в свою очередь глава МИД Сергей Лавров.