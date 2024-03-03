Берлин, 3 марта, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Министр обороны Германии Борис Писториус выступил с заявлением по поводу скандала с прослушкой телефонных разговоров в бундесвере. Об этом сообщает Tagesspiegel.

Daniel LÃ¶b/Global Look Press

Он заявил, что обнародование записи разговора немецких офицеров является частью информационной войны России и добавил, что кроме этой записи ему больше неизвестно о других утечках информации.

«На текущий момент мне не известно более ни о каких утечках с прослушкой телефонных разговоров», — рассказал глава оборонного ведомства ФРГ в ходе выступления, которое специально организовали после опубликованной аудиозаписи разговора немецких военных.

Писториус отметил, что рассчитывает на первые результаты проверки по поводу обнародования разговора офицеров бундесвера в начале следующей недели.

«Рассчитываю на то, что они появятся в течение первых дней следующей недели», — заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, запись разговора высокопоставленных военных ФРГ была опубликована 1 марта. В ней они обсуждали варианты нанесения удара по Крымскому мосту.

Следом за этим последовала реакция как со стороны России, так и со стороны Германии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что опубликованная запись одновременно и поразительна, и нет. Он пояснил, что что России доподлинно известно о деятельности военных Североатлантического альянса в конфликте на Украине, которые маскируются то под наёмников, то иным способом — под людей, которые не принадлежат вооружённым силам стран НАТО.

Глава российского МИД также упомянул, как немецкие военные обсуждали, как бы им «похитрее» поставить Украине Taurus для атаки по Крымскому мосту.

По словам Лаврова, говоря о дистанционной наводке ракет по территории РФ, немецкие военные понимали, что это, в любом случае будет прямым участием в конфликте.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Рюдигер Лукассен заявил, что запись разговора немецких офицеров о возможных ударах по Крымскому мосту наносит значительный ущерб безопасности Германии. По его мнению, разговор показывает пугающее отсутствие дистанцирования от возможной опасности дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

Вместе с тем парламентарий подчеркнул, что перехват записи стал провалом службы военной контрразведки ФРГ, так как она не смогла обеспечить защиту разговора высокопоставленных военных, а также не обучила их обращаться с конфиденциальной информацией.