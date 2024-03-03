Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 3 марта, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Западные санкции против России, в том числе попытка ограничить цены на российскую нефть, не дали никакого эффекта, заявила 3 марта бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Сергей Корсун ИА Регнум

СМИ западных стран рисуют иную картину, но любой человек, приехавший в Россию, убеждается в том, что сведения этих СМИ не соответствуют действительности, сказала Кнайсль в ходе своей лекции в рамках Всемирного фестиваля молодёжи.

«В 2022 году были введены беспрецедентные санкции против России — 17 тысяч санкций. Евросоюз ввёл недавно 13-й пакет санкций. Сработало это или нет? Те, кто приезжают в Россию, видят, что всё работает, общество продолжает функционировать. Всё гораздо лучше, чем это отражается в западных медиа», — заявила Кнайсль.

Как передавало ИА Регнум, в ходе своего выступления Кнайсль также заявила, что окончательно переехала в Россию, поскольку считает её свободной страной. Она рассказала, что уже «присмотрела место» в восточной части России, где хотела бы построить дом и остаться там жить.

Всемирный фестиваль молодёжи проходит на федеральной территории «Сириус» в Сочи. В рамках фестиваля состоится более 800 мероприятий, участие в нём принимают 20 тысяч человек из 190 стран мира, в том числе тысяча школьников. Перед участниками фестиваля выступят 1500 спикеров. С 10 по 17 марта пройдёт региональная программа фестиваля, в ходе которой участники посетят 30 российских городов.

Фестиваль проходит в соответствии с указом президента Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества. Заявки на участие подавали около 300 тысяч человек. Фестиваль организован Росмолодёжью, помощь в его работе окажут 5 тысяч волонтёров со всей России, в том числе из новых регионов страны. Владимир Путин 2 марта объявил фестиваль открытым.