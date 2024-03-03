Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 3 марта, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что окончательно переехала в Россию, поскольку считает её свободной страной.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Карин Кнайсль

«Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна», — сказала Кнайсль на лекции Всемирного фестиваля молодёжи.

Она также рассказала, что присмотрела место на востоке России, где хотела бы построить дом, чтобы остаться там жить.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года стало известно, что Кнайсль переехала в деревню Петрушово Касимовского района Рязанской области. Тогда, по данным СМИ, она завела знакомства с соседями и выступала в местном клубе с лекцией по вопросам экологии. Кнайсль также рассказала, что приступила к написанию книги про ситуацию в Европе и занялась русским языком.

Через некоторое время экс-глава австрийского МИД заявила, что рязанская деревня для неё лучше отдыха на Мальдивских островах. Она также добавила, что не проживает в Петрушово постоянно, а просто арендовала маленький деревенский дом.

Политик возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 год. Она покинула Австрию в сентябре 2020 года. Сначала она переехала во Францию, но вскоре покинула эту страну, жалуясь на преследования из-за её сотрудничества с Россией. Перед переездом в Россию Кнайсль проживала в Ливане.