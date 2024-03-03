Вашингтон, 3 марта, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск Североатлантического альянса (НАТО) на Украину и дальнейшие сообщения об этом в странах Запада стали следствием территориальных потерь и провалов ВСУ на фронте. Об этом говорится в публикации американского журнала Military Watch.

Adrian Wyld/Global Look Press

«Заявление Макрона было сделано после серьезных украинских провалов и продолжающейся потери территории из-за быстрого сокращения боевых возможностей страны», — сказано в публикации.

Вместе с тем отмечается, что тяжёлая ситуация со снабжением оружием, боеприпасами и живой силой для ВСУ повысила актуальность на Западе призывов к прямому участию в конфликте.

Авторы стать поясняют, что подобная мера призвана предотвратит победу России, которая «всё больше кажется неизбежной».

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля по итогам встречи лидеров стран ЕС и НАТО по вопросу об Украине Макрон объявил, что на саммите обсуждалась возможная отправка военных стран ЕС в зону конфликта. Однако руководство НАТО и ряда стран ЕС в свою очередь заявило об отсутствии таких планов.

Некоторые страны НАТО могут в частном порядке решиться на отправку своих войск на Украину. Так считает бывший американский дипломат, экс-помощник госсекретаря США Мэтью Брайза. При этом он не стал называть конкретные страны, добавив, что периодически возникает вопрос об отправке натовских войск для участия в конфликте. Чёткого ответа, как далеко готовы зайти западные союзники в поддержке ВСУ, пока нет, подытожил спикер.