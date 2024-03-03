Москва, 3 марта, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Предоставленный Госдумой автомобиль Lada Vesta отлично зарекомендовал себя в зимних поездках по избирательным округам в Подмосковье, рассказал 3 марта член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачёв («Единая Россия»).

Elena Mayorova/Global Look Press

По его словам, зимой он часто ездил «по городам и весям» Подмосковья. Снега было много, посещать приходилось и маленькие деревни с дорогами, больше похожими на колею, но машина успешно справилась и «пережила зиму отлично».

«Импортозамещение успешно состоялось», — сказал «РИА Новости» Толмачёв.

Депутат добавил, что в автомобиле удобно ездить в качестве пассажира. Никаких нареканий к качеству Lada Vesta нет, отметил он и попросил отечественных производителей выпускать больше машин разных классов и типов.

Как сообщало ИА Регнум, Совет Госдумы 18 сентября 2023 года принял решение об обеспечении депутатов автомобилями только российского производства. В январе председатель комитета по контролю Олег Морозов рассказал о постепенном переходе на отечественные авто. По его словам, в Москве многие пересели на «Лады». Глава комитета по труду Ярослав Нилов отметил, что в командировках пользовался автомобилем «Соболь».