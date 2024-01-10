Москва, 10 января, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Госдума постепенно, по плану переходит на использование российских автомобилей. Об этом 10 января рассказал председатель комитета по контролю Олег Морозов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Депутаты в Москве, кто пользуются автомобилями по вызову, многие пользуются «Ладами». Мой служебный автомобиль имеет пробег 200 тыс. км. Ещё 50 тыс. он должен пробежать, и тогда пересяду на отечественный автомобиль», — рассказал парламентарий «РИА Новости».

Он добавил, что парламентарии уже получили 33 автомобиля «Лада».

Глава комитета по труду Ярослав Нилов отметил в свою очередь, что региональные парламентарии уже пользуются отечественными авто. По его словам, в командировке в Нарьян-Маре он ездил на «Соболе», так как в депутатском субъекте автомобиль предоставляют местные власти.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2022 года министр финансов Антон Силуанов заявил, что российских чиновников можно пересадить на отечественные автомобили, чтобы оказать поддержку российскому бизнесу.

Глава комитета Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») напомнил, что такая идея уже высказывалась в 90-е, но не показала достаточной эффективности.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предложение Силуанова, сообщил, что к этому готов и считает, что к этому готов каждый российский госслужащий.

В июле 2023 года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутатам стоит поддержать российский автопром и принять решение об использовании в качестве служебных только отечественных машин. По его словам, все бюджетные учреждения и органы власти должны в обязательном порядке закупать отечественные автомобили. С таким предложением он обратился к Силуанову.

В декабре депутат от партии «Новые люди» Олег Леонов сообщил, что депутаты получили первую партию отечественных автомобилей Lada Vesta.