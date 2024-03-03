Хельсинки, 3 марта, 2024, 07:56 — ИА Регнум. Атмосфера фашизма и русофобии вынуждает всё большее количество жителей Финляндии к переезду в Россию. Об этом в интервью RT заявил журналист Кости Хейсканен.

Henry Mühlpfordt Русофобия

«Травят даже коренных финнов, которые высказывают об «ужасной России» свою точку зрения, а не вторят тезисам местных СМИ», — рассказал он.

По словам журналиста, ему и раньше приходилось сталкиваться с жалобами граждан Финляндии на притеснения. Совсем недавно к Хейсканену обратилась русскоязычная семья, пожелавшая переехать в Россию. Он заявил, что намерен обратиться в Госдуму и узнать о возможностях поддержать и других желающих.

Как сообщало ИА Регнум, в Финляндии общественная атмосфера резко изменилась, в информационном пространстве наблюдается всё больше русофобии, отметил российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов. По словам дипломата, нынешняя внешнеполитическая линия финского руководства выстроена на противостоянии России и сопровождается антироссийской риторикой. РФ в свою очередь выстроит свою политику в отношении Финляндии с учётом нарастания недружественных настроений в этой стране, заверил Кузнецов.

Президент России Владимир Путин, выступая 29 февраля с посланием Федеральному собранию, назвал РФ оплотом традиционных ценностей. Выбор России разделяют люди по всему миру, в том числе миллионы граждан западных стран, подчеркнул глава государства. Также Путин напомнил, что в России объявлен Год семьи.