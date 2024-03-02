Горловка, ДНР, 2 марта, 2024, 15:25 — ИА Регнум. В результате сброса Вооружёнными силами Украины (ВСУ) взрывоопасного предмета с беспилотника над Горловкой в Донецкой Народной Республике погибли и пострадали мирные жители. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативных новостей Горловки со ссылкой на главу администрации Ивана Приходько.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Украинские каратели сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на гражданский автомобиль около посёлка Стальсбыт в Никитовском районе Горловки. Есть пострадавшие и погибшие», — говорится в сообщении.

В тексте приводится призыв Ивана Приходько к горловчанам быть предельно внимательными и осторожными, так как неприятель активно применяет дроны.

«Берегите себя и своих близких!»,— обратился глава к жителям города.

Как сообщало ИА Регнум, утром 29 февраля украинские военные выпустили 21 снаряд натовского калибра 155 мм. по Горловке и Донецку. Под удар в столице ДНР попали Петровский и Кировский районы.

23 февраля в результате ракетного обстрела Горловки со стороны ВСУ несколько мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

Накануне Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщил, что ВСУ в этот день в 07:30 мск выпустили по Горловке десять ракет из реактивных систем залпового огня.