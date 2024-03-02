Харьков, Украина, 3 марта, 2024, 00:31 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 3 марта взрывы прогремели после объявленной воздушной тревоги в Харьковской области. О этом сообщило агентство УНИАН.

1stvc.net Взрыв

Подробности инцидента не приводятся. Комментарии от местных властей о повреждённых объектах не поступали.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигналы воздушной тревоги прозвучали в Харьковской и Днепропетровской областях.

Как сообщало ИА Регнум, утром 2 марта в жилой дом на Пискарёвском проспекте в Петербурге попал беспилотник самолётного типа. В результате удара произошёл взрыв. За помощью к медикам обратились шесть человек.

Средства ПВО вечером 2 марта уничтожили над территорией Белгородской области два беспилотника ВСУ самолётного типа.

Также силы противовоздушной обороны вечером 2 марта уничтожили над территорией Ленинградской области беспилотник ВСУ самолётного типа.