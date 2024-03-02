Санкт-Петербург, 2 марта, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Дом на Пискарёвском проспекте в Петербурге, по предварительным данным, был повреждён из-за падения беспилотника, подтвердило 2 марта управление Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.

Петр Ковалев/ТАСС

С места происшествия было эвакуировано около 100 человек. Сотрудники Росгвардии совместно с полицией обеспечили работу спасателей, охрану места происшествия и имущества граждан, отметило ведомство.

«Сегодня, 2 марта, около 07.15 дежурные наряды вневедомственной охраны Росгвардии, находившиеся на маршрутах патрулирования, получили сообщение о происшествии на Пискарёвском проспекте, оперативно прибыли на место и совместно с экстренными службами организовали эвакуацию жителей многоквартирного дома, который получил повреждения, предположительно, в результате падения БПЛА», — сказано в сообщении в Telegram-канале управления.

Как сообщало ИА Регнум ранее, утром 2 марта в дом № 161 на Пискарёвском проспекте попал, по предварительным данным, беспилотник самолётного типа. В результате удара произошёл взрыв. Шесть человек обратились за помощью, один из них был госпитализирован.

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Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что жертв в результате происшествия нет. Частично пострадало остекление балконов двух жилых многоэтажек. Жители пострадавших квартир были эвакуированы.

Очевидцы рассказали о моменте ЧП. Они сообщили, что заметили БПЛА, когда он пролетал над Ржевским полигоном. Затем беспилотник долетел до пятиэтажки на Пискарёвском проспекте и врезался в неё, произошёл взрыв. Свидетели предположили, что целью дрона была нефтебаза, находящаяся недалеко от многоэтажных жилых домов, в которые он врезался.