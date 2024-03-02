Анкара, 2 марта, 2024, 23:10 — ИА Регнум. В феврале по сравнению с показателями прошлого года объёмы турецкого экспорта в Россию снизились с $1 млрд до $670 млн. Соответствующие статистические данные опубликовало министерство торговли Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM

За январь–февраль экспорт упал до $1,29 млрд по сравнению с $2,04 млрд за этот же период в 2023 году.

По состоянию на февраль экспорт в Россию в общем объёме турецкого экспорта составил 3,2%. При этом РФ лидирует среди стран-поставщиков товаров и услуг на турецкий рынок. По итогам февраля импорт составил с $4,15 млрд. Доля РФ в импорте Турции достигла 14,8%.

Среди экспортного направления турецкой торговли в феврале лидирующие позиции заняли Германия ($1,72 млрд) и США ($1,33 млрд).

Как сообщало ИА Регнум, в Турции проблемы с денежными переводами из России могут ударить по туризму. По оценке газеты Aydınlık, при потере российского рынка будут неизбежны банкротства. Правительству необходимо как можно скорее принять соответствующие меры и не поддаваться внутренним «американистам», отметили журналисты.

Турецкие банки с начала 2024 года стали массово отказываться работать с российскими кредитными организациями. Фиксировались случаи возврата уже принятых средств за поставки товаров. По данным российских СМИ, ситуация обострилась ещё летом 2023 года. После декабрьского указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях турецкие банки разорвали корреспондентские отношения почти со всеми российскими кредитными организациями.

В начале февраля в Кремле заявили, что власти Турции сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны англосаксов в вопросе сотрудничества с Россией, но продолжают сохранять самостоятельность и выстраивать торгово-экономическую кооперацию с РФ.

В администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана 2 марта объявили о подготовке к официальному визиту президента России Владимира Путина. При этом окончательные сроки встречи ещё не определены.