Москва, 2 февраля, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Власти Турции сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны англосаксов в вопросе сотрудничества с Россией, но сохраняют самостоятельность и продолжают выстраивать торгово-экономическую кооперацию с РФ, заявил 2 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента 2 февраля также заявил, что дата визита Владимира Путина в Турцию будет объявлена своевременно. В ходе переговоров Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят в том числе и тему Украины, а также вопросы двусторонних отношений, отметил также Песков.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2024 года помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков рассказал журналистам о предстоящем визите Путина в Турцию в феврале. Точную дату визита Ушаков не называл.

Песков 20 января уточнил, что визит Путина в Турцию готовится, а о возможной дате переговоров на высшем уровне Кремль сообщит своевременно. Газета Türkiye со ссылкой на источники написала, что Путин может приехать в Анкару 12 февраля, аналогичное сообщение опубликовало и агентство Reuters.

Турецкий политик Энгие Озер ранее отмечал, что Эрдоган, возможно, предложит президенту России возобновить мирные переговоры по украинскому конфликту.

В ноябре 2023 года вице-премьер России Александр Новак заявил, что торговый оборот между РФ и Турцией увеличился более чем в два раза по итогам 2022 года, а в общем сотрудничестве двух стран отмечается положительная динамика. Министр торговли Турции Омер Болат в свою очередь рассказал, что Москва и Анкаре увеличивают использование рубля и лиры в двусторонней торговле.

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