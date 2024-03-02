Санкт-Петербург, 2 марта, 2024, 21:30 — ИА Регнум. Свет, газ, воду и отопление после атаки украинского дрона вернули почти во все квартиры жилых домов на Пискарёвском проспекте Санкт-Петербурга, сообщила 2 марта пресс-служба администрации Красногвардейского района в Telegram-канале.

РИА Новости / РИА Новости

«На Пискарёвском 159к2 (дом 159 корпус 2 — ред.) и 161 (дом 161 — ред.) полностью восстановлено отопление, подача воды, газа и электричества за исключением нескольких квартир в первой парадной», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, утром 2 марта в дом № 161 на Пискарёвском проспекте в Петербурге попал, по предварительным данным, беспилотник самолётного типа. В результате удара произошёл взрыв. Шесть человек обратились за помощью, один из них был госпитализирован.

Губернатор города Александр Беглов уточнил, что частично пострадало остекление балконов двух жилых многоэтажек. Он отметил, что жители пострадавшего дома получат компенсации от властей города.

Очевидцы рассказали о моменте ЧП. Они сообщили, что заметили БПЛА, когда он пролетал над Ржевским полигоном. Затем беспилотник долетел до пятиэтажки на Пискарёвском проспекте и врезался в неё, произошёл взрыв. Свидетели предположили, что целью дрона была нефтебаза, находящаяся недалеко от многоэтажных жилых домов, в которые он врезался.

Кроме того, вечером 2 марта в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге был введён план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотника. Воздушная гавань какой-то время не принимала и не выпускала самолёты. Примерно через полчаса пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко информировал, что ограничения на работу аэропорта Пулково сняты. Уходов воздушных судов на запасные аэродромы в период действия временных ограничений не было.