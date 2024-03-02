Санкт-Петербург, 2 марта, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Жители пострадавшего в результате ЧП дома на Пискарёвском проспекте получат компенсации от властей города, сообщил 2 марта губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов после общения с жителями.

Петр Ковалев/ТАСС

«Пострадавшие обеспечены питанием и всем необходимым. Всем пострадавшим будет выплачена компенсация. Повреждения будут устранены за счёт города», — сказал Беглов, слова которого приводит ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге на Пискарёвском проспекте в результате взрыва оказались повреждены два дома, были эвакуированы 100 человек. В результате инцидента никто не пострадал, в зданиях повреждения получили балконы.

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Позднее в городском комитете по здравоохранению уточнили, что за помощью к специалистам обратились шесть человек, в том числе женщина 92 лет, которая госпитализирована с симптомами реакции на стресс. Жителей домов, которые пострадали при ЧП, разместили в детском саду, информировала, в свою очередь, пресс-служба администрации губернатора.

В Сети появились видео с места ЧП на Пискарёвском проспекте в Санкт-Петербурге. Управление Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу информировало, что дом был повреждён из-за падения беспилотника.