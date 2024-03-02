Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 2 марта, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Братство народов было и остаётся главной опорой и преимуществом России, заявил 2 марта президент Владимир Путин.

В своём видеообращении к участникам открывающегося в Сочи Всемирного фестиваля молодёжи президент заявил, что братство народов выручало Россию на всех поворотах истории.

«Наша многонациональная страна сложена из сотен языков, традиций, и братство народа всегда было и остается её главной опорой, преимуществом, силой. Оно выручало нас на всех поворотах истории, помогало покорять новые вершины в науке, искусстве и просвещении, одержать победу во Второй мировой войне и сокрушить нацизм», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Всемирный фестиваль молодёжи проходит на федеральной территории «Сириус» в Сочи. В рамках фестиваля состоится более 800 мероприятий, участие в нём примут 20 тысяч российских и иностранных представителей бизнеса, медиа, культуры, науки, спорта и иных сфер общественной жизни. Своим опытом с участниками фестиваля поделятся 1500 спикеров. В мероприятии примут участие тысяча школьников (500 из России и 500 из других стран) из 78 государств мира.

Фестиваль проходит в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества. Заявки на участие подавали около 300 тысяч человек из 190 стран мира. С 10 по 17 марта пройдёт региональная программа фестиваля. Участники посетят 30 российских городов.

Фестиваль организован Росмолодёжью, помощь в его работе окажут 5 тысяч волонтёров со всей России, в том числе из новых регионов страны. Владимир Путин 2 марта объявил фестиваль открытым.