Москва, 2 марта, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский посылает Западу сигнал о том, что без их помощи украинский фронт рухнет. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 2 марта высказал военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов, комментируя заявление Зеленского о том, что ВСУ не смогут защитить Харьков, если не получится оттеснить российские войска.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что для Украины сейчас складывается не самая лучшая ситуация. ВСУ испытывают снарядный и патронный голод, мобилизация буксует, резервы не подготовлены. Украинская армия отступает не только в ДНР, но и по всей линии фронта, уточнил военный эксперт.

«Зеленский понимает, что с теми силами, которые у него сейчас есть, Харьков удержать не удастся. Линия фронта слишком большая, у ВСУ не хватает сил, чтобы просто удерживать позиции. Скорее всего, ВСУ и дальше будут отступать. Поэтому он открыто говорит, что если Запад не предоставит ему снарядов, ракет, танков и другое вооружение, то ВСУ будут отступать и дальше. Они сдадут и Харьков, и Николаев, и Одессу, и оккупированные Киевом территории ДНР и Херсонской области. Поэтому его заявление является неким знаком для Евросоюза и США, что без их помощи украинский фронт не продержится», — объяснил Глазунов.

Он напомнил, что российская армия уверенно продвигается вперёд. По мнению эксперта, взятие Харькова будет означать переломный момент во всей кампании, поскольку дальше такой мощной и сильной обороны, выстроенной ВСУ, уже не будет.

Эксперт сравнил предстоящее сражение в Харьковской области с Курской битвой. Он также напомнил, что Харьков был первой столицей Украинской Советской Республики.

По его словам, после освобождения Харьковской области можно будет говорить о том, что Зеленский, скорее всего, согласится на переговоры, так как следующий этап — дорога на Киев.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции 1 марта с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что украинские военные не смогут защитить Харьков, если не получится оттеснить ВС России. По словам украинского лидера, ВСУ будет сложно противостоять натиску России.

Он отметил, что выехавшим жителям Харькова лучше не спешить с возвращением в город.

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко 28 февраля рассказал о прибытии в Харьков резервов пехоты ВСУ. Дополнительные силы стягиваются в город, военнослужащих примерно рота, их расселяют по общежитиям, отметил эксперт. По всем признакам это подразделение создали недавно, оно является резервом 57-й мотопехотной бригады ВФУ, добавил Марочко.