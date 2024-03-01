Харьков, Украина, 2 марта, 2024, 00:48 — ИА Регнум. Выехавшим жителям Харькова лучше не спешить с возвращением в город, поскольку он недостаточно защищён, заявил 1 марта глава киевского режима Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Харьков

Он отметил, что Харьков подвергается ударам, даже при усилении противовоздушной обороны ситуация значительно не изменится.

«Что касается возвращения харьковчан. Не считаю, что сейчас Харьков так защищён, чтобы я мог посоветовать людям возвращаться. Это выбор харьковчан. На сегодняшний день это так», — отметил Зеленский в видео, опубликованном в Telegram-канале.

Когда ситуация стабилизируется и Харьков будет иметь «полноценную защиту», добавил глава киевского режима, горожан проинформируют о возможности вернуться.

Как сообщало ИА Регнум, также 1 марта Владимир Зеленский признал, что украинская армия не сможет защитить Харьков, не оттеснив российских военных. ВСУ будет сложно противостоять натиску России, признал он.

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко 28 февраля рассказал о прибытии в Харьков резервов пехоты ВСУ. Дополнительные силы стягиваются в город, военнослужащих примерно рота, их расселяют по общежитиям, отметил эксперт. По всем признакам это подразделение создали недавно, оно является резервом 57-й мотопехотной бригады ВФУ, добавил Марочко.

По мнению бывшего начальника генерального штаба армии Чехии генерала Йиржи Шедивы, уже в ближайшее время киевские войска могут потерять контроль над большими территориями, в том числе над Купянском и Харьковом, если не получится мобилизовать значительное количество граждан. Российская армия намерена прорваться к северу от Купянска и двигаться на Харьков, заявил Шедивы. ВСУ могут попасть в этой части фронта в «мешок», а потеря контроля над частью Харьковской области осложнит снабжение ВСУ на юге фронта, подчеркнул он.