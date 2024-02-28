Харьков, Украина, 28 февраля, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Дополнительные резервы ВСУ продолжают прибывать в Харьков, военнослужащих расселяют по общежитиям. Об этом военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 28 февраля в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации источников эксперта, украинских военнослужащих стали заселять в общежитие одного из харьковских вузов. Военные прибыли из центральной части страны, их примерно рота. У всех есть новая форменная одежда, одинаковые рюкзаки и обувь.

«По всем признакам и исходя из их бесед между собой, данное подразделение было создано недавно и является резервом 57-й мотопехотной бригады ВФУ», — написал Марочко.

Эксперт также сообщил, что на купянском направлении в районе села Синьковка бойцы ВСУ стали активно применять тактику «мелких укусов». Небольшими группами по 10–15 человек они приближаются к позициям российских войск, а затем возвращаются на свои рубежи. Так противник пытается распылить внимание ВС РФ, создать имитацию большей численности и выявить огневые точки.

Как сообщало ИА Регнум, в Харькове, по информации Марочко, в моргах военных госпиталей и гражданских медучреждений остро не хватает мест из-за больших потерь в рядах ВСУ. Трупы размещают в хозяйственных постройках и полуподвальных помещениях.