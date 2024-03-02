Москва, 2 марта, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Российские средства ПВО за сутки сбили пять крылатых ракет Storm Shadow и семь снарядов HIMARS, а также уничтожили свыше ста украинских беспилотников. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил на брифинге.

По данным ведомства, сбито 107 вражеских БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, за неделю с 24 февраля по 1 марта, по данным Минобороны, российские военные сбили две крылатые ракеты Storm Shadow, четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, 35 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, а также 639 вражеских беспилотников.

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