Москва, 11 июля, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Ракеты дальнего радиуса действия SCALP, которые Франция рассчитывает поставить на Украину, могут доставить определённое беспокойство российским войскам, однако ничего экстраординарного в этом оружии нет, и ПВО РФ справится с ними. Об этом корреспонденту ИА Регнум 11 июля заявил военный эксперт Илья Крамник.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Эти ракеты ничем не отличаются от британских ракет Storm Shadow, — сказал Крамник. — Это та же самая ракета, но под другим названием. И Storm Shadow, и SCALP производит одно и то же предприятие из одних и тех же комплектующих».

По его словам, на фронте эти ракеты доставляют определённое беспокойство, поскольку это не самая простая цель — это малозаметные низколетящие ракеты. Поэтому российским ПВО приходится проявлять повышенное внимание.

«Storm Shadow уже приспособили для запусков с самолётов советского образца. От самолёта ничего особенного не требуется. Ракета имеет собственную систему наведения, и главное там — спутниковая навигация. Вопрос, скорее, технический — для того чтобы подвесить эту ракету, нужно адаптировать держатель. Это уже сделано. А дальше просто вопрос объединения электроцепей, для того чтобы можно было передать сигнал «пуск». Все остальное оборудование самолёта не задействовано практически никак», — констатировал Крамник.

По его мнению, ВСУ будут пытаться ударить такими ракетами по командным пунктам, по штабам, по складам вооружений. Однако может ли эта ракета использоваться как инструмент прорыва российской обороны? Как полагает Крамник, нет. SCALP может рассматриваться как средство для поражения важных целей, но прорыв обороны требует массированного применения более дешёвых боеприпасов и в большем количестве.

«Поэтому эти ракеты следует расценивать как оружие для поражения оперативно и стратегически значимых целей в глубоком тылу», — сказал Крамник.

При этом он подчеркнул, что 50 ракет — это очень небольшое количество, чтобы с их помощью добиться хоть какого-то перелома в ходе боевых действий.

«Это ничто. А для того чтобы применять эти ракеты концентрировано, у Украины нет возможности. Там тупо нет достаточного количества самолётов», — уточнил Крамник.

Кроме того, российская ПВО справляется с такими ракетами. Более того, недавно была захвачена целая ракета Storm Shadow. А это значит, что после анализа всех её особенностей ВС РФ смогут бороться с такими ракетами более эффективно и более надёжно подавлять их систему наведения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным издания Agence France-Presse, Франция уже поставила Украине первые ракеты дальнего действия SCALP, которые планируется приспособить для использования с самолётов незападного производства.

Комментируя это решение Парижа, лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал это фактическим вступлением Франции в конфликт на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил по этому поводу, что Франция приняла ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны. Кроме того, он подчеркнул, что такие действия Парижа неспособны повлиять на ход событий в рамках СВО, а могут только утяжелить участь киевского режима.