Санкт-Петербург, 2 марта, 2024, 10:46 — ИА Регнум. В Сети появились видео с места ЧП на Пискарёвском проспекте в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, туда прилетел БПЛА.

Петр Ковалев/ТАСС

На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что повреждения получили окна и балконы жилого дома № 161. Вокруг разбросаны осколки стёкол и фрагменты рам. Также на камеру сняли спасателей и правоохранителей, которые работают на месте происшествия. Кроме того, рядом с домом находятся бригады медиков. Территория вокруг многоэтажки оцеплена.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в Красногвардейском районе города произошло ЧП. Он добавил, что жертв нет, на месте работают МЧС и силовики.

Беглов отметил, что частично пострадало остекление балконов двух домов. Жителей эвакуировали.

Он добавил, что возглавил оперативный штаб. Одной из приоритетных задач станет оценка характера повреждений для оказания помощи жителям.