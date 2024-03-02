Москва, 2 марта, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию дал поручения на сумму около 17 трлн рублей на период 2024–2030 годов, подсчитали «РИА Новости».

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

Основными статьями расходов в рамках данных поручений станут сфера ЖКХ (4,5 трлн рублей), финансирование программы материнского капитала (2,3 трлн рублей), исследования и разработки в гражданской сфере (2 трлн рублей).

Президент предложил выделить на социальную сферу (включая программу маткапитала и семейную ипотеку) дополнительно 3,3 трлн рублей, регионам страны (на инфраструктурные кредиты и списание кредитов) — 2,3 трлн рублей, на проекты строительства больниц, кампусов вузов, аэропортов, школ и других объектов — 2,85 трлн рублей.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 29 февраля. Оно было рекордным по продолжительности. В числе главных векторов развития страны на ближайшие годы глава государства обозначил поддержку семей, повышение рождаемости, рост продолжительности жизни, подготовку специалистов для высокотехнологических отраслей и поддержку молодёжи. Также президент много говорил об участниках СВО. В частности, он отметил, что подлинной элитой России являются те, кто служит стране.

В соцсетях самым обсуждаемым из пяти предложенных президентом в послании новых национальных проектов стал проект «Семья» — таковы итоги исследования системы мониторинга и анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics.

Путин в послании озвучил ряд важных предложений, касающихся проблемы развития регионов, причём инициативы включают меры как финансовой, так и нефинансовой поддержки, отмечала в беседе с ИА Регнум руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына. Особого внимания заслуживает списание двух третей региональных задолженностей по бюджетным кредитам, указала эксперт.