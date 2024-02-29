Москва, 29 февраля, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию продлилось 2 часа 6 минут. Оглашение послания прошло 29 февраля в четверг в Гостином дворе в Москве, оно началось в 12:14 мск.

Известия/Павел Волков

Послание главы государства в этому году стало рекордным по продолжительности. В 2023 году оно продолжалось 1 час 45 минут.

А рекордным до сегодняшнего дня было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продлилось 1 час 55 минут.

Самым коротким было послание 2005 года, оглашение которого заняло у президента около 48 минут.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин словами о вере в победу России завершил послание парламенту. Он поблагодарил участников собрания, а также всех граждан России за солидарность и надёжность. Президент выразил уверенность в достижении общих побед и успехов и подчеркнул, что верит в будущее России.