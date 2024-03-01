Москва, 1 марта, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля озвучил целый ряд важных предложений, непосредственно касающихся проблемы развития регионов. Причём инициативы включают в себя как меры финансовой, так и нефинансовой поддержки. Отдельного внимания заслуживает списание двух третей региональных задолженностей по бюджетным кредитам, считает руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына в комментарии для корреспондента ИА Регнум.

РИА Новости

Самое важное, что, по мнению эксперта, прозвучало в блоке главы государства, который он посвятил региональному развитию, это, как объяснила Кислицына, актуализированная стратегия пространственного развития. Россия — это гигантская Федерация, которая вмещает 89 очень разных регионов, напомнила эксперт. Поэтому очень важно, что президент уделил большое внимание мерам региональной поддержки — как финансовым, так и нефинансовым.

В финансовом контексте наиболее важным, по замечанию Кислицыной, выглядит решение президента о списании двух третей задолженностей регионов по бюджетным кредитам, о чём он, в частности, сообщил в ходе послания.

«Ещё одно очень важное направление в послании — это поддержка социальной инфраструктуры в регионах, включающей школы, детские сады, больницы», — поделилась Кислицына.

Так, Путин отметил, что в настоящее время капитальный ремонт требуется примерно 18 тысячам школ. Государство поможет регионам решить эту проблему до 2030 года. Начнёт действовать в 2025 году и программа капремонта детских садов. Модернизируют и построят медучреждения.

Основной же посыл в том, что государство стремится к созданию более привлекательной для людей инфраструктуры, чтобы они оставались жить и развиваться в своих регионах, указала Кислицына.

«Сверхважно, чтобы люди не только втягивались в понятные нам центры притяжения, но и росли на местах, в регионах», — поделилась эксперт.

Ещё одна очень важная тема, которая раньше никогда не озвучивалась настолько ясно, это развитие муниципалитетов. Причём глава государства озвучил её как отдельный самостоятельный блок, что, по мнению Кислицыной, тоже очень важно.

«Я работаю во многих городах и понимаю, насколько этот инструмент важен с точки зрения улучшения качества жизни людей», — поделилась она.

Отдельный важный момент в послании, который имеет непосредственное отношение и к центру, и — в особенности — к регионам, это призыв президента к чиновникам поставить во главу угла удовлетворённость людей качеством жизни.

«Не метрические показатели — метры, площади, скорости, хотя и они очень важны, но именно удовлетворённость, — отметила эксперт. — Если говорить про индивидуальный уровень, то это самоощущение, а в смысле отношений человека и государства — уровень доверия».

Ещё одно затронутое главой государства важное направление — это транспортная доступность, уверена Кислицына.

«Это предметная область, в которой ещё можно сделать ещё многое, это и реконструкции аэропортов, и обновление общественного транспорта, — пояснила эксперт. — Всё это напрямую влияет на качество жизни регионов».

Президент Путин основную часть своего послания Федеральному собранию от 29 февраля посвятил вопросам внутренней социально-экономической политики, многие из которых ориентированы на перспективу до 2030 года. Отдельное внимание глава государства уделил мерам по региональному развитию. В частности, он обозначил меры поддержки регионов, которые должны быть предприняты в ближайшее время. Президент предложил списать регионам две трети задолженности по бюджетным кредитам и пояснил, что это позволит сохранить примерно 200 млрд рублей ежегодно. Эти средства регионы должны направить на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты. Глава государства также выступил за предоставление субъектам РФ более широких возможностей для достижения целей нацпроектов. Российский лидер также поручил расширить программу социальной газификации на территорию садоводческих товариществ.

Все финансовые ресурсы, необходимые для реализации поручений президента просчитаны и будут обеспечены, заверил, в свою очередь, министр финансов Антон Силуанов.