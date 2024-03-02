Симферополь, 2 марта, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Решение властей Болгарии вручить ханский меч лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому стало «историческим позором». Об этом заявил глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер.

ABACA/ТАСС Встреча Президента Украины Зеленского с Премьер-министром Болгарии Денковым

Ранее украинские СМИ сообщили, что посетивший Киев премьер-министр Болгарии Николай Денков подарил Зеленскому меч хана Кубрата, который был основателем и первым правителем племенной конфедерации Великая Болгария.

«Зеленский, который развалил Украину и обрёк её народ на вымирание, не достоин этого подарка», — сказал «РИА Новости» Абажер.

Он добавил, что болгарским властям следует думать о национальных интересах, а не прислуживать «заокеанскому хозяину» вместе с Зеленским.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в ходе дипломатического форума в Анталье президент Болгарии Румен Радев заявил, что урегулировать конфликт на Украине можно только через переговоры и дипломатию.

Летом 2023 года Радев выражал возмущение тем, что Киев хочет продолжения конфликта, хотя «по счетам платит вся Европа». В декабре президент Болгарии наложил вето на одобренное парламентом соглашение о безвозмездной передаче Украине бронированной техники.