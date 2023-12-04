София, 4 декабря, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на одобренное парламентом страны соглашение о безвозмездной передаче Украине бронированной техники, поскольку счёл, что служба пограничной охраны Болгарии и спасательные ведомства страны нуждаются в этой технике, сообщили в пресс-службе Радева 4 декабря.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Технику можно было бы использовать именно при охране границы Болгарии и оказании помощи населению при бедствиях и авариях. Жизнь и здоровье болгарских граждан должны являться основным приоритетом (государства. — Прим. ред.)», — написал Радев в своей резолюции, вернув документ в парламент.

Как сообщалось ранее, болгарские депутаты одобрили соглашение между министерством внутренних дел страны и министерством обороны Украины по безвозмездному предоставлению списанной бронированной транспортной техники. В Киев предполагалось передать неиспользуемую МВД технику с наличным вооружением, в том числе около 100 бронетранспортёров и запчасти.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в октябре 2023 года Радев заявил, что дальнейшие поставки оружия Вооружённым силам Украины не приведут к разрешению конфликта. Евросоюз не может позволить себе продолжения войны, нужно стремиться к восстановлению мира на Украине, а для этого требуются сильная политическая воля, дипломатия и активные переговоры, сказал президент Болгарии.

В сентябре 2023 года парламент Болгарии после трёхчасовых дебатов проголосовал за поставку вооружённым силам Украины непригодных к эксплуатации ракет для комплексов С-300. Глава комитета парламента по обороне Христо Гаджев заявил, что в Киев предполагается отправить вышедшие из строя боеприпасы, которые не смог отремонтировать даже их производитель, но на Украине при этом выразили готовность привести в нормативное состояние.