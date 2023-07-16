София, 16 июля, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев заявил 16 июля, что Киев хочет продолжения конфликта, несмотря на последствия для остальных стран.

ТАСС/EPA/DUMITRU DORU Президент Болгарии Румен Радев

«Украина настаивает на том, чтобы продолжать вести эту войну, но по счетам платит вся Европа», — заявил он в ходе общения с журналистами.

По словам Радева, лидеры стран Европы пытаются убедить всех в том, что, направляя военную помощь, они повышают безопасность, однако, отметил он, конфликт усугубляется, а жертв становится всё больше.

Во время визита украинского лидера Владимира Зеленского в Болгарию навстречу его кортежу выбежал православный священник. Он попытался предать украинского лидера анафеме. Прибывшие на место сотрудники полиции оттащили его от проезжей части.

Перед этим Радев отказал Украине в предоставлении вооружения в качестве помощи. Зеленский в тот момент заявил, что болгарские власти не могут допустить уменьшения количества оружия в их армии. В Кремле посчитали, что визит украинского лидера в Болгарию не способен повлиять на специальную военную операцию, о чём красноречиво говорит ситуация на фронте.