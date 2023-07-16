Президент Болгарии возмутился желанием Украины продолжать конфликт с РФ
Президент Болгарии Радев возмутился желанием Украины продолжать конфликт с Россией за счёт ЕС
София, 16 июля, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев заявил 16 июля, что Киев хочет продолжения конфликта, несмотря на последствия для остальных стран.
«Украина настаивает на том, чтобы продолжать вести эту войну, но по счетам платит вся Европа», — заявил он в ходе общения с журналистами.
По словам Радева, лидеры стран Европы пытаются убедить всех в том, что, направляя военную помощь, они повышают безопасность, однако, отметил он, конфликт усугубляется, а жертв становится всё больше.
Во время визита украинского лидера Владимира Зеленского в Болгарию навстречу его кортежу выбежал православный священник. Он попытался предать украинского лидера анафеме. Прибывшие на место сотрудники полиции оттащили его от проезжей части.
Перед этим Радев отказал Украине в предоставлении вооружения в качестве помощи. Зеленский в тот момент заявил, что болгарские власти не могут допустить уменьшения количества оружия в их армии. В Кремле посчитали, что визит украинского лидера в Болгарию не способен повлиять на специальную военную операцию, о чём красноречиво говорит ситуация на фронте.