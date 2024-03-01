Анталья, Турция, 1 марта, 2024, 23:22 — ИА Регнум. Урегулирование конфликта на Украине возможно лишь путём диалога и дипломатии, заявил 1 марта на дипломатическом форуме в Анталье президент Болгарии Румен Радев.

Администрация президента Республики Болгарии

«Независимо от того, насколько серьёзны конфликты и противоречия в нашем регионе, их разрешение возможно лишь через средства дипломатии и восстановления диалога. Ни при каких условиях мы не должны принимать решений, которые приведут к расширению этого столкновения и территориально, и по отношению к использованию нового оружия», — сказал Радев.

Лидер Болгарии подчеркнул важность восстановления диалога на фоне растущего напряжения, особенно в связи с конфликтом на Украине и звучавшие в последние дни «тревожными заявлениями» лидеров государств.

В Турции Радев провёл переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также премьером Молдавии Дорином Речаном.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта в Турцию прилетел министр иностранных дел России Сергей Лавров, чтобы принять участие в Анталийском дипломатическом форуме. В рамках мероприятия дипломаты наметили обсудить ситуацию на Украине, в Закавказье, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, на Балканах, в Центральной Азии и в Черноморском регионе. Особое внимание уделят процессу нормализации в Сирии, строительству АЭС «Аккую», эксплуатации газопровода «Турецкий поток» и созданию в Турции газового хаба для транспортировки на мировые рынки российских энергоресурсов.

В ходе слушаний в палате представителей США шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО в случае поражения Украины придётся «воевать с Россией». Министр обороны также назвал очень тревожными оценки, согласно которым российские войска на Украине продолжают продвигаться и постепенно добиваются успехов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на дипломатическом форуме в Анталье отметил, что слова Ллойда Остина о возможности прямого столкновения НАТО и России доказывают наличие такого плана у США. Рнее многие западные лидеры призывали не допустить проигрыша Украины в конфликте, потому что на этом президент РФ Владимир Путин якобы не успокоится и будет захватывать Прибалтику, Польшу, Финляндию, напомнил глава российского внешнеполитического ведомства.