Вашингтон, 2 марта, 2024, 03:02 — ИА Регнум. Конфликт на Украине надо завершать, так как США не решатся на войну с применением оружия массового поражения с Россией, а значит, Крым, Донецк и Луганск следует «оставить» Москве. Такое мнение высказал в видеоблоге PBD Podcast основатель частной военной кампании Blackwater, бизнесмен и бывший офицер Эрик Принс.

Правительство Донецкой Народной Республики Флаги ДНР и ЛНР

По мнению эксперта, Украина делает всё, чтобы уничтожить себя демографически.

«Они пережёвывают следующее поколение, которое они не могут сейчас восполнить. У них нет достаточной живой силы», — пояснил Принс.

По мнению основателя ЧВК, «западная оборонная база смешна», и в таком случае худой мир лучше любого их представления о войне.

«Вы не будете вести конвенциональную войну с русским медведем», — добавил Эрик Принс, пояснив, что под худым миром понимает замораживание линии соприкосновения.

«Выровняйте фронт. Пусть у них останется Крым, Донецк, Луганск — что бы то ни было», — дал совет военный эксперт.

Принс также подчеркнул, что американцы не должны тратить ещё 100 млрд долларов на Украину, «когда там значительная коррупция». По его заключению, деньги налогоплательщиков «на самом деле не за что».

Как сообщало ИА Регнум, начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж заявил, что российские военные осуществили большой прогресс за время украинского конфликта, их нельзя недооценивать.

Он также отметил способность российской армии адаптироваться и её прогресс в области беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, по словам военного, Россия преуспела в развитии своей индустриальной базы.

Время в конфликте на Украине на стороне России, поэтому, продолжая военные действия, Украина и поддерживающие её страны Европы оказались в сложном положении, заявил 1 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на Анталийском дипломатическом форуме.

Вооружённые силы РФ обладают всеми возможностями для прорыва фронта в зоне спецоперации, что приведет к катастрофическим последствиям для ВСУ, заявил полковник ВС Австрии Маркус Райснер.