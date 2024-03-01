Будапешт, 2 марта, 2024, 01:52 — ИА Регнум. Европейский союз разморозил около 2 млрд евро для Венгрии из своих фондов. Об этом агентству Bloomberg сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмакер.

Иван Шилов ИА REGNUM Венгрия

Как пояснили в ЕК, решение о разблокировке денег было принято после того, как Будапешт выполнил условия, которые касались образования и гендерного равенства.

Отмечается, что Венгрия добивалась разморозки средств с 2023 года. При этом, 2 млрд евро лишь часть из той суммы, которая была обещана ЕС на развитие территорий.

Как сообщало ИА Регнум, Будапешт не будет блокировать 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза и откажется от права вето, заявил 19 февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Венгрия не позволит втянуть себя в вооружённый конфликт на Украине, не будет поставлять туда оружие и выступает против антироссийских санкций. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, выступая с ежегодной речью об основных приоритетах политики государства.