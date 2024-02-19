Брюссель, 19 февраля, 2024, 20:56 — ИА Регнум. Будапешт не будет блокировать 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза и откажется от права вето, заявил 19 февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто журналистам в Брюсселе после встречи с коллегами из стран ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На этапе подготовки 13-го пакета санкций из него удалось исключить все пункты, которые противоречили экономическим интересам Венгрии», — сказал он.

Сийярто подчеркнул, что использование вето в этом случае было бы бессмысленным. При этом он назвал неправильным решение ЕС ввести новые санкции против России.

Газета Financial Times 15 февраля сообщила, что Венгрия осталась единственной страной, которая отказывалась согласовать 13-й пакет санкций Евросоюза. По информации издания, Будапешт не устроило то, что ограничения в том числе собирались ввести против трёх компаний из Китая и одной — из Индии.

По предварительным данным, новые ограничительные меры предусматривают введение мер, направленных на то, чтобы помешать России обходить санкции через третьи страны. Предыдущий, 12-й пакет санкций, ЕС ввёл в декабре 2023 года. Его согласовывали несколько недель.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко 9 февраля 2024 года заявил, что, в случае принятия новых санкций против России, Москва будет добиваться минимизации последствий от введённых ограничений, а также примет ответные меры. Ранее он сообщил, что российская сторона ожидает наращивания санкционного давления ЕС, так как Запад не действует другими методами.