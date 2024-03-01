Москва, 1 марта, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев процитировал стихи русского поэта Константина Симонова «Убей его!» 1942 года, комментируя разговор немецких военных, расшифровку которого опубликовала главред RT Маргарита Симоньян. Свои комментарии зампред опубликовал в Telegram-канале.

Екатерина Штукина/РИА Новости Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

По словам Медведева, немцы «снова превратились в заклятых врагов» России, при этом не забывают об использовании «лживой риторики» о неучастии Германии в конфликте на Украине.

Так хотел он, его вина, —

Пусть горит его дом, а не твой,

И пускай не твоя жена,

А его пусть будет вдовой.

Пусть исплачется не твоя,

А его родившая мать,

Не твоя, а его семья

Понапрасну пусть будет ждать.

Так убей же хоть одного!

Так убей же его скорей!

Сколько раз увидишь его,

Столько раз его и убей!

Сопроводил Медведев стихом Симонова свой комментарий.

В заключение зампред Совбеза России также процитировал призыв времён Великой Отечественной войны «Смерть немецко-фашистским оккупантам», назвав его актуальным.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта Симоньян опубликовала текст разговора высокопоставленных офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост. Разговор состоялся 19 февраля 2024 года, в нём участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС Германии Грефе, инспектор BBC Германии Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования Германии Фенске и Фроштедте, сообщила Симоньян.

Среди прочего в разговоре обсуждалась атака на мост немецкими ракетами Taurus с истребителя Dassault Rafale. Один из офицеров заявил, что эти ракеты при условии их поставки на Украину, согласовать которую пока отказывается канцлер Германии Олаф Шольц, будут готовы к применению через восемь месяцев.

Также в ходе обсуждения удара по Крымскому мосту участники разговора допустили передачу Киеву координат целей на территории России с точностью до трёх метров.

Кроме того, бундесвер обсуждал возможность обращения к британским военным за помощью в подготовке ударов по территории России.

Вместе с тем из разговора следует, что военные из Великобритании помогали ВСУ готовить удары с помощью крылатых ракет Storm Shadow по территории России.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала руководство Германии «осатаневшим» из-за положительного упоминания немецкими военными боевого опыта Третьего рейха.