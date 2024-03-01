Медведев процитировал стихи Симонова в ответ на разговор немецких военных
Медведев процитировал стихи Симонова в ответ на разговор немцев об атаке на Крым
Москва, 1 марта, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев процитировал стихи русского поэта Константина Симонова «Убей его!» 1942 года, комментируя разговор немецких военных, расшифровку которого опубликовала главред RT Маргарита Симоньян. Свои комментарии зампред опубликовал в Telegram-канале.
По словам Медведева, немцы «снова превратились в заклятых врагов» России, при этом не забывают об использовании «лживой риторики» о неучастии Германии в конфликте на Украине.
Сопроводил Медведев стихом Симонова свой комментарий.
В заключение зампред Совбеза России также процитировал призыв времён Великой Отечественной войны «Смерть немецко-фашистским оккупантам», назвав его актуальным.
Как передавало ИА Регнум, 1 марта Симоньян опубликовала текст разговора высокопоставленных офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост. Разговор состоялся 19 февраля 2024 года, в нём участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС Германии Грефе, инспектор BBC Германии Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования Германии Фенске и Фроштедте, сообщила Симоньян.
Среди прочего в разговоре обсуждалась атака на мост немецкими ракетами Taurus с истребителя Dassault Rafale. Один из офицеров заявил, что эти ракеты при условии их поставки на Украину, согласовать которую пока отказывается канцлер Германии Олаф Шольц, будут готовы к применению через восемь месяцев.
Также в ходе обсуждения удара по Крымскому мосту участники разговора допустили передачу Киеву координат целей на территории России с точностью до трёх метров.
Кроме того, бундесвер обсуждал возможность обращения к британским военным за помощью в подготовке ударов по территории России.
Вместе с тем из разговора следует, что военные из Великобритании помогали ВСУ готовить удары с помощью крылатых ракет Storm Shadow по территории России.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала руководство Германии «осатаневшим» из-за положительного упоминания немецкими военными боевого опыта Третьего рейха.