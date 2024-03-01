Москва, 1 марта, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала руководство Германии «осатаневшими» из-за положительного упоминания немецкими военными боевого опыта Третьего рейха. Об этом дипломат написала у себя в Telegram-канале.

Global Look Press/MFA Russia

«Я тут вчиталась! Вы только подумайте, современное немецкое руководство ссылается на опыт Третьего рейха. Да они вообще уже осатанели», — написала дипломат, сопроводив свои слова цитатой из опубликованной главредом RT Маргаритой Симоньян расшифровки разговора двух немецких офицеров, в котором военные обсуждали удары по территории России, в том числе и по Крымскому мосту.

В нём инспектор ВВС ФРГ Инго Герхартц говорит, что Украина и её союзники ведут войну, в которой используется гораздо большее современных технологий, чем «в старом добром «люфтвафе».

Как передавало ИА Регнум, 1 марта Симоньян опубликовала текст разговора высокопоставленных офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост. Разговор состоялся 19 февраля 2024 года, в нём участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС Германии Грефе, инспектор BBC Германии Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования Германии Фенске и Фроштедте, сообщила Симоньян.

Среди прочего в разговоре обсуждалась атака на мост немецкими ракетами Taurus с истребителя Dassault Rafale. Один из офицеров заявил, что эти ракеты при условии их поставки на Украину, согласовать которую пока отказывается канцлер Германии Олаф Шольц, будут готовы к применению через восемь месяцев.

Также в ходе обсуждения удара по Крымскому мосту участники разговора допустили передачу Киеву координат целей на территории России с точностью до трёх метров.

Кроме того, бундесвер обсуждал возможность обращения к британским военным за помощью в подготовке ударов по территории России.

Вместе с тем из разговора следует, что военные из Великобритании помогали ВСУ готовить удары с помощью крылатых ракет Storm Shadow по территории России.