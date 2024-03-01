Санкт-Петербург, 1 марта, 2024, 06:53 — ИА Регнум. Силовики арестовали в государственной Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге четырёх преподавателей, которые, по мнению следствия, создали преступную группу. Подозреваемые трудоустроили более 80 «мёртвых душ». Зарплату участники группы делили между собой. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Подробности сообщили «Ъ» в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

В преступную группу вошли два начальника кафедр академии Кирилл Цветков и Андрей Назаров, а также преподаватели Артемий Павлов и Владимир Авдеев.

Фигуранты действовали в рамках контрактов опытно-конструкторских работ (ОКР) по двум проектам. В список соисполнителей проектов были включены 82 сотрудника научно-учебного центра академии. При этом эти лица никогда не участвовали в работе.

По предварительной версии, подозреваемые похитили более 8 млн 444 тыс. рублей. Задержанные признали свою вину, суд отправил их под домашний арест.

«Следователи ищут возможных сообщников и новые эпизоды махинаций», — добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, суд приговорил бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева к 12 годам лишения свободы за коррупцию.

Вместе с Белозерцевым также вынесли вердикт главе фармацевтической компании «Биотэк» Борису Шпигелю, приговорив его к 11 годам тюрьмы.

Белозерцева признали виновным во взятке в особо крупном размере и незаконном обороте оружия, Шпигелю, его супруге и гендиректору компании «Фармация» вменялись дача взятки, родственнику Белозерцева Фёдору Федотову и водителю — посредничество.

За 2022 год у российских чиновников-коррупционеров изъяли недвижимости более чем на 90 млрд рублей, а сумма удовлетворенных судами исковых требований прокуроров к незаконно обогатившимся чиновникам возросла втрое. По словам генпрокурора, в доход государства фактически поступило 7,5 тыс. объектов имущества на сумму свыше 90 млрд рублей.