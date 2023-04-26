Москва, 26 апреля, 2023, 12:03 — ИА Регнум. За 2022 год у российских чиновников-коррупционеров было изъято недвижимости более чем на 90 млрд рублей. Об этом 26 апреля сообщил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая на коллегии Генпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

«В целом работе в сфере противодействия коррупции в прошедшем году уделялось пристальное внимание», — подчеркнул он, добавив, что сумма удовлетворенных судами исковых требований прокуроров к незаконно обогатившимся чиновникам возросла втрое.

По словам Краснова, в доход государства фактически поступило 7,5 тыс. объектов имущества на сумму свыше 90 млрд рублей.

«В сегодняшних реалиях любое корыстное злоупотребление властью, тем более взяточничество — это не просто нарушение уголовно-правовых запретов, а проявление высшей степени пренебрежения ко всему, что нам дорого», — заявил Краснов, слова которого передаёт РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году коррупционными преступлениями, совершёнными в России, был нанесён ущерб более чем на 37 млрд рублей, за два года он превысил 100 млрд рублей.

В начале года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что органы следствия за 11 месяцев 2022 года в России арестовали имущество на 61 млрд рублей в рамках уголовных дел о коррупции. Глава СК при этом напомнил о деле экс-главы Пензенской области Ивана Белозерцева. «Например, по делу бывшего губернатора Пензенской области Белозерцева и иных лиц наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 1,8 млрд рублей», — сообщал Бастрыкин.