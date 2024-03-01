Москва, 1 марта, 2024, 04:04 — ИА Регнум. Героям спецоперации, проявившим себя в тылу и в зоне боевых действий на Украине, можно в будущем передать и доверить Россию. Именно они должны занять ведущие позиции в руководстве регионами, предприятиями и проектами. Об этом в своём послании Федеральному Собранию 29 февраля заявил глава государства Владимир Путин.

Kremlin.ru Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

Президент подчеркнул, что «подлинные герои и патриоты порой довольно скромны и сдержаны».

Российский лидер считает, что герои спецоперации должны выходить на ведущие позиции во всех областях и сферах деятельности, в том числе в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия, крупные российские проекты.

«Они не кичатся своими успехами, не произносят громких лозунгов и слов. Но в переломные моменты истории именно такие люди выходят на передний план, берут на себя ответственность. Им можно передать в будущем и доверить Россию», — заявил Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум, оглашение послания президента 29 февраля 2024 года, стало самым продолжительным из всех 19 ежегодных посланий главы государства.

Речь президента длилась 2 часа 6 минут. При этом 80 раз послание прерывали аплодисментами.

До этого самым продолжительным было послание к Федеральному Собранию в 2018 году — 1 час 57 минут. В 2023 году оглашение продолжалось 1 час 45 минут.

Президент обозначил на ближайшие годы основные векторы развития России: поддержка семей и молодёжи, рост продолжительности жизни, повышение рождаемости, подготовка специалистов для высокотехнологических отраслей.

Глава государства также много говорил об участниках специальной военной операции. В частности, он отметил, что подлинной элитой России являются те, кто служит стране.

Герой СВО, прапорщик Сергей Токарь оказался военнослужащим, который из-за необычного взгляда привлёк к себе внимание во время трансляции послания.

Военный смотрел в камеру широко раскрытыми глазами, эти кадры распространили многие паблики. По словам Токаря, он сам уже успел посмеяться над ними — жена прислала ему скриншот.

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Прапорщик потерял руку в ходе боевых действий, когда его подразделение сражалось с превосходящими силами противника. Токарь своим огнём прикрывал продвижение других военных, ВСУ в результате понесли большой урон.

Президент сообщил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО. Она будет строиться по тем же стандартам, что и программа «Лидеры России», выпускники которой занимают высокие должности вплоть до министерских, отметил глава государства. В новой программе смогут участвовать все бойцы и ветераны СВО вне зависимости от звания.