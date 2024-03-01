Москва, 1 марта, 2024, 03:33 — ИА Регнум. Тем, у кого есть незакрытые кредиты будет сложнее получить ипотеку — Центробанк России ужесточил для банков условия выдачи таких займов. Соответствующее решение вступило в силу 1 марта.

Ипотека

Таким образом, ЦБ повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, чтобы ограничить риски закредитованности граждан.

Как пояснил регулятор, прирост ипотеки в начале текущего года замедлился до умеренных 0,6% с 2,9% в декабре 2023 года. В январе выдачи жилищных кредитов составили 275 млрд рублей, что почти в три раза меньше, чем в декабре 2023 года (785 млрд).

Всего за 2023 год было выдано рекордное количество ипотечных кредитов на сумму 7,8 трлн рублей, что более чем в 1,5 раза превышает показатели 2022 года.

«Данная мера послужит дополнительным фактором снижения ипотечных выдач, которые уже достаточно активно падают», — заявила «РИА Новости» старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова, добавив, что ипотека станет менее интересным продуктом для банков, а борьба за ипотечного клиента будет менее жесткой, чем раньше.

Как сообщало ИА Регнум, доля кредитов, предоставленных заёмщикам с показателем долговой нагрузки более 80%, выросла за последние два года почти в два раза. В III квартале 2023 года она составила 47%. Кроме того, 50% от всей ипотеки приходится сейчас на льготную — с низким первоначальным взносом до 20%.

Поскольку льготная ипотека касается нового жилья, резко выросли цены именно на первичном рынке, произошёл сильный их отрыв от цен вторичного рынка, и разница составила 42%. У заёмщиков снизилась возможность погасить долг перед банком при продаже приобретённой в ипотеку квартиры.

Банк России принял решение ограничить рост ипотеки за счёт вовлечения уже высокозакредитованных граждан.

Члены Совета Федерации в ходе пленарного заседания одобрили закон, который позволит россиянам устанавливать в своей кредитной истории запрет на заключение с банками и микрофинансовыми организациями договоров на выдачу потребительских кредитов или займов. Он вступит в силу 1 марта 2025 года.

Право на установление запрета по кредитованию не будет распространяться на ипотеку, заем для покупки автомобиля, а также на образовательные кредиты с господдержкой.